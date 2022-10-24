Убийцу столичного таксиста задержали в Краснодарском крае

Правоохранители задержали 19-летнего парня, подозреваемого в убийстве столичного таксиста, труп которого был обнаружен накануне в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве местонахождение 19-летнего подозреваемого в совершении преступления установлено. Он задержан на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня в ведомстве отмечали, что 17 октября пострадавший вышел из дома на улице Митинской в Москве, и уехал на автомобиле Mercedes-Benz на поступивший заказ. Поздно вечером он позвонил супруге, после чего перестал выходить на связь. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

23 октября вблизи проезжей части, расположенной в городе Сергеев Посад, было обнаружено тело потерпевшего с множественными ножевыми ранениями. Следствием и угрозыском был установлен подозреваемый в совершении преступления – молодой человек 2003 года рождения, который покинул столичный регион. Кроме того, следствием был найден и изъят автомобиль, который подозреваемый в спешном порядке продал незнакомцу через мобильное приложение.

Москва, Андрей Дорофеев

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