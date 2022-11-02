Полиция установила личность водителя грузовика, расплющившего в Москве такси с двумя людьми

Столичные правоохранители установили личность водителя грузовика, сбежавшего сегодня с места ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В настоящее время личность водителя установлена. Проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание и привлечение к ответственности виновника ДТП», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня в центре Москвы, в районе дома № 11 по ул. 1905 года водитель грузового автомобиля при движении в крайней правой полосе, не снижая скорости, врезался в припаркованное у автобусной остановки такси, прижав его к стоявшему впереди автобусу.

В момент аварии в легковом автомобиле находилась 34-летняя жительница столицы и 30-летний водитель – житель Нижегородской области. Оба они скончались на месте ДТП.

Москва, Андрей Дорофеев

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