«Позор!..» В Мосгордуме произошел скандал из-за проекта городского бюджета

Сегодня в Московской городской думе разразился скандал вокруг проекта бюджета на 2023 год, который было решено принять сразу в трех чтениях. Депутату от КПРФ Евгений Ступину не дали выступить при обсуждении законопроекта, а после – вынесли порицание за желание высказаться при рассмотрении другого вопроса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время обсуждения проекта бюджета Фонда обязательного социального страха Ступин взял слово, но выступление посвятил предыдущему вопросу – бюджету города. «Подготовка и обсуждение бюджета Москвы в текущем году, к сожалению, продолжило негативную тенденцию сосредоточения власти и в стране, и в столице в данном случае в руках исполнительной власти…» – заявил он.

Председательствующий на заседании вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов прервал депутата, напомнив: «Мы обсуждаем бюджет ФОМС».

Но парламентарий продолжил. «Я знаю, и прошу не перебивать. Мы видим, как проходило это обсуждение (проекта бюджета) в рамках одной комиссии. 4 трлн рублей обсудить за одну комиссию! Понятно, что это невозможно просто. И качество этого обсуждения даже теоретически не может быть высоким. В итоге, что мы имеем – сотни миллионов рублей тратятся на праздники, на фестивали, на гастроли. Так в бюджете написано. Больше 500 млн рублей…» – заявил Ступин, но его перебили.

Вице-спикер Орлов вновь призвал всех «соблюдать регламент, включая докладчика».

Тем не менее, Ступин продолжил высказывать свое мнение по бюджету. «…И при этом нам говорят, что мы должны сплотиться, потому что идет СВО, а Москва продолжает что-то праздновать постоянно, сливать туда бюджетные миллионы. Да кто же вам поверит-то, в вашу искренность? Кто же вам поверит после таких бюджетов? Сотни миллиардов тратятся на перекладку плитки в этом году, а также на перекладку асфальта!.. Ничего не меняется! Да какой же у вас повышенный режим готовности, что изменилось-то, не могу понять!? Ничего! Вы как жили своей буржуйской, холуйской жизнью, так и живете. Вот министр финансов (Елена Зяббарова) нам говорит, что бюджет социальный. А доход у нее, у министра финансов, больше 1 млн рублей в месяц», – заявил Ступин, после чего ему отключили микрофон.

Коммунист стал требовать включения микрофона. «Вы не дали мне выступить на бюджете, вы сами беспорядок провоцируете. Включите микрофон, пожалуйста!», – обратился он к вице-спикеру столичного парламента.

Вернувшийся в президиум председатель Мосгордумы Алексей Шапошников дважды призвал Ступина к порядку «с соответствующей записью в протокол заседания».

После громкого обсуждения депутатами произошедшего, спикер вынес на голосование решение о порицании Ступину. Пока работала электронная система, Шапошников призвал к порядку еще нескольких депутатов под крики «Цирк!» и «Позор!»

«Коллега Ступин, у вас все равно ничего не получится – сорвать заседание, его ход. Вы, конечно, можете продолжать быть клоуном. Это ваше дело. Но мы занимаемся серьезной работой, принимаем законы и постановления», – подчеркнул Шапошников.

В результате 21 голосом «за» и 9 – «против» Ступину было вынесено порицание.

Москва, Мария Соколова

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