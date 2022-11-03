Наглая бюджетная спецоперация: Мосгордума «феерично пробила дно»

Вчерашнее заседание Московской городской думы с рассмотрением городского бюджета на предстоящую трехлетку оказалось антирекордным по многим показателям. Как передает корреспондент РИА «Новый День», судя по заявлениям депутатов, не поддержавших планы столичной мэрии, процесс «одобрения» главного финансового документа российской столицы, который по заверениям властей остается «социальным», превратился в фееричный фарс, который грозит обернуться для москвичей крайне негативными последствиями.

В частности, депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов заявил, что «в Мосгордуме пробито дно». «Фееричное заседание и фееричная наглость! Явно злоупотребив протащенным в прошлом году регламентом, провластные депутаты прервали обсуждение проекта бюджета…» – пояснил парламентарий в своем телеграм-канале, отметив, что в этот раз против бюджета проголосовало больше депутатов, чем годом ранее.

Депутат от КПРФ Елена Янчук со своей стороны обратила внимание, что вчерашнее заседание Мосгордумы может войти в историю – 1500-страничный документ рассматривался депутатами за 2 дня». «Раньше на это едва хватало месяца. В такие безумные рамки городской парламент поставила «Единая Россия»…» – отметила она в своем телеграм-канале.

«По традиции в период принятия бюджета Думу посещали главы большинства департаментов столицы. Проблемы москвичей даже бывало решались в ходе принятия бюджета: выбивалось дополнительное финансирование по социальным статьям, новое оборудование для медучреждений, сокращались траты на одиозные «распильные» статьи. Все это, похоже, надоело городскому начальству. От нормального обсуждения бюджета было решено отказаться на основании «сложной ситуации». Хотя «сложная ситуация» в бюджете отразилась не сильно: принципиальных изменений в экономической политике мэрии, а значит и бюджете, нам найти не удалось. Все то же благоустройство, стройка, хорды, праздники, пиар и индексация соцрасходов ниже реальной инфляции», – констатировала Янчук.

Лидер фракции КПРФ Николай Зубрилин в ходе вчерашнего пленарного заседания назвал конкретные примеры фактического сокращения финансирования по важным социальным статьям расходов бюджета. «К примеру, раздел образование, 24-й год, 28 млрд рублей, снижение на 5,3% в сравнении с 23-м годом, а если учитывать инфляцию, то почти на 10%. Продолжится снижение расходов на образование в 25-м году, и они упадут относительно 23-го уже на 10% в номинальном выражении, в реальном – почти на 20%. По разделу здравоохранение в 24-м году – на 17,1 млрд рублей относительно 23-го года снижается финансирование стационарной помощи гражданам. В 25-м году оно формально подрастет, но все равно останется ниже, чем в 23-м на 11,6 млрд рублей. Вполне обоснованную тревогу вызывает снижение расходов на скорую помощь, в 24-м году они снизятся на 2,6 млрд рублей относительно 23-го года, а в 25-м останутся на уровне 24-го», – подчеркнул лидер фракции коммунистов.

«К сожалению, растут расходы Москвы в части государственного, муниципального долга. В 23-м году необходимо выплатить 17,3 млрд рублей, в 24-м выплаты вырастут на 70% и достигнут 29,4 млрд. В 25-м нас ждет еще один резкий скачок этих расходов, и они увеличатся на 2,4 раза. Такой стремительный рост долговой нагрузки на бюджет заставляет сделать вывод о сложной ситуации для Москвы в финансовом отношении», – пояснил Зубрилин.

По его словам, проект бюджета разработан таким образом, что социальные проблемы наверняка будут нарастать. «Мы убеждены, что экономика столицы должна развиваться так, чтобы поступления от компаний, предприятий, от малого и среднего бизнеса превышали налоговые поступления от граждан. Именно это является признаком здоровой и успешной растущей экономики, способствующей росту благосостояния москвичей. Представленный проект бюджета является недостаточно социально ориентированным, многие расходные фонды имеют тенденцию к снижению объемов финансирования, а с учетом инфляции имеют ярко выраженный регресс», – отметил глава фракции КПРФ.

Внефракционный депутат Елена Шувалова со своей стороны сравнила проект бюджета с ситуацией в последний день Помпеи – «каждый пытается ухватить то, что еще осталось и можно ухватить».

«Алексей Валерьевич (Шапошников), наш председатель, сказал, что мы принимаем (бюджет) в условиях, с которыми не сталкивались. Я этого не заметила, чтобы бюджет отражал какие-то особые условия. Все то же и все также… Москвичи платят налоги, застройщики получают прибыль. Вот суть бюджета. Какой она была, такой и осталась. Из своей прибыли застройщики не делятся ни на эстакады и развязки, ни на метро, ни на школы, ни на больницы и поликлиники. Правда, показательную порку мэр [Сергей] Собянин на днях устроил, грозя «ПИКу» запретить строить в Москве, если не будут строить инфраструктуру. Но это только слова. В бюджете опять все для застройщиков. А они даже по программе реновации не удосуживаются построить нужное количество равнозначных квартир для тех людей, которые в большинстве случаев не по своей воле выселяются из своих домов и квартир», – заявила парламентарий.

Внефракционный депутат Дмитрий Локтев при окончательном принятии документа отметил, что нашему многострадальному обществу не хватает согласия. «Тот вид, как нам этот бюджет подали, то короткое время, что мы его обсуждали, это к согласию не приведет. Огромное количество вопросов, ответы на которые уже не получим», – заключил он.

Накануне Мосгордума без предварительного обсуждения в профильных комиссиях приняла сразу в трех чтениях проект бюджета на 2023 год и последующие 2024-2025 годы. За документ проголосовало 28 депутатов, против – 16, один парламентарий воздержался.

Москва, Мария Соколова

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