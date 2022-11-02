В Мосгордуме обвинили чиновников столичного правительства в игнорировании интересов москвичей

Правительство Москвы продолжает игнорировать интересы жителей столицы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Дмитрий Локтев при обсуждении городской казны на 2023 год на пленарном заседании Мосгордумы. По его словам, беспрецедентно закрытое обсуждение проекта бюджета, спешка в принятии документа и отсутствие прорывных решений – это не то, что нужно москвичам в условиях санкций и угроз со стороны других государств.

«Уважаемые представители исполнительной власти, вы из своих «Камри» и других служебных автомобилей вылезьте, в метро проедьтесь, на улице спросите у людей... А (москвичам нужно) – это социальная защита, безопасный город, стабильная жизнь и уверенность в завтрашнем дне. А что мы видим в предложенном бюджете? Если его рассмотреть с учетом реальной инфляции, то многие социальные направления уходят в минус. Здравоохранение – минус 7%, поддержка москвичей – минус 8%, даже образование оказалось не в приоритете, но зато лидером по допрасходам стало градостроительство. И у меня вопрос: а что это за глобальные инфраструктурные проекты понадобились городу, которые важнее образования, здоровья, безопасности?» – обратился Локтев к представителям правительства Москвы.

Говоря о градостроительстве, депутат обратил внимание, что программа реновации «из проекта на благо москвичей стала очередной возможностью для коммерческих сделок». «При этом полностью игнорируются интересы горожан, региональный подход и экономия за счет реконструкции имеющегося жилого фонда. Не интересуют чиновников и вопросы безопасности горожан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пандемий. У нас очень много здесь говорилось про закон о комплексном развитии территорий. Что в нем прорывного-то сейчас в Москве произойдет? Просто возьмут промзоны, застроят их апартаментами и жильем. Вот это вот прорывное, что ли? При том, что рынок недвижимости падает по сравнению даже, допустим, с 19-м годом. Вот это что ли, те самые социальные, институционные изменения, о которых вы говорите? Я вот что-то не заметил», – заявил депутат.

«Все вышеперечисленное указывает на нежелание чиновников, а, возможно, и неумение бережно относиться к деньгам москвичей, которые составляют 46% поступлений в бюджет города. И, конечно, здесь работает принцип – не можешь сделать хорошо, перекинь ответственность или хотя бы спрячь свое, как бы так культурней (выразиться), недоразумение. Поэтому видим бегство от всестороннего обсуждения. В преддверии данного заседания вчера была проведена всего одна комиссия. Но и там чиновники не смогли дать внятные ответы на простые вопросы, которые волнуют наших избирателей», – констатировал Локтев.

Парламентарий полагает, если ответственные лица, вместо конкретики, «уводят тему в популизм, – это полная неспособность руководить». «Для нас, москвичей, это звоночек, что в тяжелые времена мы не сможем положиться на руководителей нашего города. Ведь многие из этих чиновников, судя по открытым данным, получают зарплату больше, чем мэр Москвы. И все из городского бюджета», – подчеркнул он.

Кроме того, депутат обратил особое внимание на отсутствие мер по подготовке убежищ и укрытий для защиты москвичей. «Пока помещения ГБУ, специальные предприятия правительства Москвы сдаются под автосервисы и склады, а управляющие компании таскают наспех сколоченные из фанеры и бруса койки в протекающие подвалы многоквартирных домов, редко когда приспособленные к тому, чтобы защитить жителей, – наши избиратели находятся в опасности. Это не фантазии, вчера мы с вами услышали, что профильный департамент подтвердил данные опасения», – пояснил он.

«Данный бюджет явно антисоциален, и он не отвечает вызовам нашего времени. Инициатива председательствующего сделать заседание максимально закрытым и скомканным объяснима, но предложенный проект нельзя принимать в целом. Коллеги и представители правительства Москвы, повторяю, пришло время вспомнить, что ваша работа – это служба государству и народу, не бизнес, не вотчина на кормление. Пора меняться! Буду голосовать против», – заключил Локтев.

Москва, Мария Соколова

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