Полиция нашла водителя грузовика, расплющившего в центре Москвы такси с людьми в салоне

Столичные полицейские задержали водителя грузовика, сбежавшего накануне с места ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Сотрудниками столичной полиции задержан предполагаемый виновник ДТП в центре Москвы. Им оказался уроженец ближнего зарубежья 1995 года рождения», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, 2 ноября около 09.30 в районе дома 11 по ул. 1905 года произошло ДТП с участием трех транспортных средств, в котором погибли 34-летняя жительница Москвы и 30-летний водитель такси – житель Нижегородской области.

В районе остановки общественного транспорта позади автобуса остановилось такси, в которое села пассажирка. В этот момент сзади на полном ходу в легковушку врезался «Камаз», расплющив машину об автобус. До приезда правоохранителей водитель грузовика скрылся.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Москва, Андрей Дорофеев

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