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Четверг, 3 ноября 2022, 16:03 мск

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Столичный пенсионер подозревается в убийстве и расчленении супруги

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по г. Москве

Правоохранители установили подозреваемого, причастного к расчленению трупа, фрагменты которого были сегодня обнаружены в столице. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Установлен подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Им является супруг потерпевшей 1933 года рождения. В его квартире также обнаружены останки женщины. Следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня прокуратура Москвы сообщала об обнаружении фрагментов человеческого тела во дворе жилого дома.

Позже в Следкомитете отметили, что различные части тела принадлежат неустановленной женщине и имеют «признаки отчленения, то есть насильственной смерти».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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