Столичный пенсионер подозревается в убийстве и расчленении супруги

Правоохранители установили подозреваемого, причастного к расчленению трупа, фрагменты которого были сегодня обнаружены в столице. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.
«Установлен подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Им является супруг потерпевшей 1933 года рождения. В его квартире также обнаружены останки женщины. Следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сегодня прокуратура Москвы сообщала об обнаружении фрагментов человеческого тела во дворе жилого дома.
Позже в Следкомитете отметили, что различные части тела принадлежат неустановленной женщине и имеют «признаки отчленения, то есть насильственной смерти».
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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