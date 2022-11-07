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Понедельник, 7 ноября 2022, 14:07 мск

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Тренер утонувшей в Подмосковье 14-летней синхронистки предстанет перед судом

В Подмосковье перед судом предстанет тренер несовершеннолетней спортсменки, утонувшей во время занятий синхронным плаванием. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием установлено, что 18 сентября 2022 года обвиняемая, являясь тренером по синхронному плаванию в одном из физкультурно-оздоровительных комплексов, расположенных в городе Подольске, не обеспечила должных мер безопасности, в результате чего 14-летняя девочка утонула в бассейне во время тренировки», – говорится в сообщении ведомства.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

32-летняя тренер была задержана на следующий день после трагедии.

В пресс-службе отметили, что в ходе предварительного следствия было проведено более 20 допросов свидетелей, получено заключение судебно-медицинской экспертизы, изучена организационно-распорядительная документация, изучено видео с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении бассейна.

Председатель СК России Александр Бастрыкин давал поручение руководителю областного управления Следкомитета представить доклад о ходе расследования.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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