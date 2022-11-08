Москвичка, выбросившая с 11 этажа младенца, едва не взорвала квартиру

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство годовалой девочки, обнаруженной сегодня возле многоэтажки на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что женщина находилась в квартире жилого дома в Сумском проезде, где, используя малозначительный повод, взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11 этажа.

«Девочка доставлена в одну из городских больниц, где врачи борются за ее жизнь. При осмотре обнаружено что в квартире был включен газ, который выключили сотрудники аварийно-спасательной службы, прибывшие по вызову», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка).

Ранее об обнаружении ребенка сообщала прокуратура Москвы. По данным надзорного ведомства, мать девочки также госпитализирована.

Москва, Андрей Дорофеев

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