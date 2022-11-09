Экономика затяжного кризиса: Россия через 5-6 лет вернется показателям 2021 года – в лучшем случае

Россию в ближайшей перспективе ожидает социальная и экономическая депрессия, проедание запасов и оборотного капитала с одновременным наращиванием госдолга. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский сегодня на пресс-конференции в Москве. Эксперт обратил внимание, что даже финансовые власти страны признают, что на выход из кризиса понадобится 5-6 лет.

«Если мы посмотрим на приезд [главы Банка России Эльвиры] Набиуллиной в Госдуму буквально на днях, на прошлой неделе приезжал [глава Минфина Антон] Силуанов, проводил встречи с фракциями, презентовал бюджет, то мы видим, как у них меняется даже выражение лица – очень тяжелая гримаса, задумчивые лица. И при этом они сами признают, что ситуация в экономике ухудшается», – отметил Жуковский.

При этом экономист обратил внимание, что руководители Центробанка и Минфина в Госдуме «максимально сгладили углы, не говоря про усугубление кризиса». «Не стала (Набиуллина) озвучивать последнюю статистику по сентябрю. А именно в сентябре произошло резкое ухудшение всей макроэкономической динамики. У нас ускорилось падение промышленности до самых высоких отметок с начала 2022 года – спад 3,1%. В обрабатывающей промышленности уже падение более чем 4%. Традиционный автопром, машиностроение, станкостроение, приборостроение, выпуск двигателей, автобусов, троллейбусов – спад от 50% до 80%. Они (Набиуллина и Силуанов) попытались это не говорить. Как и о том, что, по понижающим оценкам Минэкономразвития, спад экономики в сентябре-октябре до 5% – это именно по ВВП, несмотря на то, что обещали какую-то стабилизацию, вроде даже рекордные внешнеторговые доходы получило государство – $238 млрд, но деньги, как говорится, не в коня корм», – подчеркнул эксперт.

Жуковский также отметил, что на этом фоне россияне «реально затягивают пояса». «Можем долго смеяться над цифрами, что реально располагаемые доходы по оценке Росстата с начала года упали всего лишь на 1,7% – такая мелочь, нет повального обнищания народа, и вроде ничего страшного не происходит. Но, с другой стороны, в третьем квартале темпы падения уровня жизни россиян уже 3,4% – это рекордные показатели с 2014-2016 годов. Если мы учтем, что инфляция в России не 13,7%, а сильно больше, по товарам широкого потребления – 25-30%, то считайте, что падение уровня жизни в разы больше того, что мы видим официально. И покупательная способность в физическом выражении упала гораздо сильнее. То же самое – спад серьезнейший по розничным продажам. Люди либо не хотят, либо не могут тратить деньги, либо откладывают на «черный день», понимая, что впереди у нас не месяцы, а годы затяжного кризиса», – полагает он.

«Кстати говоря, сама Набиуллина, выступая в Госдуме, сказала, что через год никакого экономического прорыва, перестройки экономики не произойдет, и два года в России будет кризис. В этом году спад на 3-3,5%, в следующем году – 1-4%, ну и через 2-3 годика будем отползать от 1,5%. То есть, минимум через 5-6 лет мы, в лучшем случае, вернемся к 21-му году», – отметил экономист.

При этом, по его словам, потери отечественной экономики могут исчисляться десятками триллионов рублей. «Они изначально вносили в бюджет на текущий год рост экономики на 3,5%, а сегодня говорят, что будет спад 3,5%, это с учетом манипуляций с дефляторами, с занижением уровня цен, с приписками, с влиянием растущих расходов на оборонно-промышленный комплекс практически на 4 трлн рублей, с учетом того, что печатают деньги, чтобы этот дефицит бюджета в 3,5 трлн рублей в этом году только затыкать придется… Получается, что потеряли 7% ВВП… Реально цифра больше, если честно считать. Но даже 7% потерянной экономической динамики – это практически около 8,5-9 трлн рублей. Если посчитать по кругу на ближайшие 2-3 года, до 24-го мы где-то потеряем от 11 до 15% ВВП – утраченный, упущенный экономический потенциал. Цена вопроса уже исчисляется десятками триллионов рублей», – пояснил Жуковский.

«3,4 трлн рублей на текущий год – дыра в бюджете. Где брать деньги, ни Набиуллина, ни Силуанов нам не сказали. Они перестали говорить за бюджетное правило. Причем, как-то эта тема потихоньку съезжает куда-то. Видимо, есть проблемы и с созданием вот этой прокладки в виде юаней или индийских рупий, которые они хотели бы скупать в резервы», – уточнил он.

Как считает экономист, перспектива тяжелого кризиса очевидна, учитывая существенное снижение объемов добычи и поставок газа. «Теряем на глазах самый прибыльный европейский рынок. По октябрю объемы прокачки газа «Газпрома» в Европу упали с 10,5 млрд кубометров в октябре прошлого года до менее 2 млрд кубов в этом октябре – более чем в 5 раз… Это огромные потери. «Газпром» сокращает добычу газа на 28%, поставки за рубеж – на 60%. А газ – третий источник доходов после нефти и нефтепродуктов. Нефть давала в том году $107-110 млрд экспортной выручки, а нефтепродукты порядка $77 млрд и газ около $60 млрд. Поэтому дыра в бюджете растет. Россия влезает в долги. Мы видим в бюджете на следующий год и трехлетку запланировано полное издыхание Фонда национального благосостояния. Он просто испарится, его не станет как резервного фонда. При этом размер госдолга вырастет с 21 до без малого 30 трлн рублей. То есть вот эта вся дыра в бюджете, которая формируется, будет закрываться именно через наращивание госдолга», – отметил Жуковский.

«Осень и зима – это будет, как снежный ком, наваливаться и наваливаться депрессия социальная, экономическая, проедание запасов, оборотного капитала и всего остального. Оно происходит, это было неизбежно. Просто сейчас они (Набиуллина и Силуанов) это сами признают, уже даже статистика фиксирует», – заключил экономист.

Накануне глава Банка России, представляя в Госдуме основные направления кредитно-денежной политики на 2023-2025 годы, отметила, что ситуация в мировой экономике смещается в сторону кризиса, что делает реальным негативный сценарий для России.

Москва, Мария Соколова

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