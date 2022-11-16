Совет Федерации одобрил предоставление статуса ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в СВО

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении добровольцам, участвующим в специальной военной операции, статуса ветерана боевых действий. Документ также предполагает, что добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранений, контузии или увечья в ходе спецоперации, наделят статусом инвалида боевых действий.

В то же время закон распространит на добровольцев и членов их семей ряд мер поддержки. Речь идет о дополнительных выплатах от государства, льготах при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготном проезде на транспорте, санаторном и медицинском обслуживании. Кроме того, ветераны боевых действий вправе претендовать на улучшение жилищных условий и поступление в вузы на льготных условиях.

Предполагается, что закон распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики, с 30 сентября 2022 года – в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, в конце марта в России начал действовать закон, по которому статус ветерана и инвалида боевых действий распространяется на военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО на Украине.

Летом парламентарии утвердили закон о признании ветеранами боевых действий гражданских лиц, участвующих в СВО. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, врачах, ремонтниках и других специалистах. Также ветеранами были признаны пограничники ФСБ, выполняющие задачи спецоперации.

Как сообщал «Новый День», 4 ноября глава государства подписал закон, приравнявший добровольцев к военнослужащим по контракту.

Москва, Светлана Антонова

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