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Среда, 16 ноября 2022, 18:55 мск

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Суд оставил под стражей фигурантку дела о «королях компромата»

Мосгорсуд оставил под стражей Александру Баязитову, проходящую по делу о вымогательстве, в котором фигурируют администраторы ряда Telegram-каналов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«16 ноября 2022 года Московский городской суд оставил постановление Кузьминского районного суда города Москвы от 4 октября 2022 года в отношении Александры Баязитовой без изменения», – говорится в сообщении.

4 октября суд продлил ее содержание под стражей.

Как ранее сообщалось, в августе были задержаны, а затем арестованы администраторы каналов – Ольга Архарова, Александра Баязитова и Инна Чурилова (каналы «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка», «Е-магия»). В сентябре задержали админов ТГ-каналов «КАК-ТО ВОТ ТАК» Анатолия Спирина и «Кремлёвский мамковед», «Кремлевский шептун», «Бетономешалка» Станислава Садовова.

Фигуранты обвиняются в вымогательстве у крупных предпринимателей и сотрудников госкомпаний.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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