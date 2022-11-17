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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:19 мск

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Пожар на рынке в Москве локализован

Спасателям удалось локализовать пожар, возникший сегодня на одном из крупнейших рынков Москвы – «Садовод». Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«По прибытии пожарных подразделений выяснилось, что происходило загорание в двух торговых павильонах текстильной продукции на общей площади 50 кв. м. Пожарные организовали работу по ликвидации пожара. Проведена эвакуация порядка 150 человек. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 15:08 пожар был локализован», – говорится в сообщении ведомства.

В главке МЧС уточнили, что в тушении огня задействованы около сотни спасателей и 28 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве поступил сегодня в 13:52.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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