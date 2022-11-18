Найденная сегодня убитой москвичка накануне жаловалась на преследование: подозреваемый задержан

Правоохранители задержали в Тамбовской области мужчину, убившего женщину, чье тело было найдено сегодня рано утром в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы», – сказала Волк.

По ее словам, накануне жертва жаловалась правоохранителям на преследование со стороны молодого человека, что позже помогло установить личность убийцы.

«17 ноября в ОМВД России по району Бирюлёво Западное г. Москвы поступило сообщение от сотрудницы продовольственного магазина, что ее преследует молодой человек, и в связи с этим она боится выходить на улицу. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту работы заявительницы и опросили ее. Личность подозреваемого установлена, приняты меры к его розыску и задержанию», – отмечала представитель МВД.

Как сообщал «Новый День», тело женщины 1993 года рождения со множественными колото-резаными ранениями было найдено сегодня рано утром рядом с многоэтажным домом, в котором она проживала.

Москва, Андрей Дорофеев

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