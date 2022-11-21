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Понедельник, 21 ноября 2022, 16:50 мск

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Убийцу московского таксиста изобличила банковская карта

В Москве задержан подозреваемый в убийстве таксиста, тело которого было обнаружено сегодня со следами удушения в автомобиле, припаркованном во дворе жилого дома на западе города. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержан подозреваемый в убийстве водителя такси на западе Москвы. При нем обнаружена банковская карта потерпевшего. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для проверки на причастность к совершенному преступлению», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, тело мужчины со следами удушения было обнаружено сегодня в автомобиле такси, припаркованном во дворе жилого дома на Ельнинской улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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