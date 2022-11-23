Московские власти отказались от проведения зимнего велофестиваля

Столичные власти отказались от проведения Зимнего велофестиваля, который должен был пройти в декабре. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На прошлой неделе москвичи выбрали, как столица будет праздновать Новый год. Большинство проголосовало за то, чтобы отказаться от уличных массовых мероприятий. Мы тоже поддерживаем жителей, поэтому решили не проводить Зимний велофестиваль, который был запланирован на 4 декабря в этом году», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в дептрансе пообещали провести ряд велофестивалей в следующем году.

Как сообщалось, ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался против отмены новогодних гуляний в столице, однако предложил самим местным жителям решить этот вопрос путем голосования на сайте «Активный гражданин».

Пункт «Сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции» поддержали 52% проголосовавших москвичей – почти 155 тысяч человек.

Москва, Андрей Дорофеев

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