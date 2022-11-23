Суд отправил под домашний арест водителя автомиксера, задавившего школьницу на переходе в столице

Водитель автомиксера, под колесами которого в столице погибла 10-летняя девочка, отправлен под домашний арест. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Никулинский районный суд избрал в отношении 45-летнего мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 января 2023 года. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что утором 21 ноября обвиняемый, управляя грузовым автомобилем «Камаз», приближаясь к нерегулироемому пешеходному переходу на ул. Родниковая, не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд на 10-летнюю девочку. Малолетняя скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый вину признал частично, добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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