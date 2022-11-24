Суд отправил под домашний арест руководителей сгоревшего цветочного склада в центре Москвы

Дорогомиловский районный суд столицы избрал меру пресечения для фигурантов уголовного дела о пожаре в здании цветочного склада на Комсомольской площади, где погибли семь человек. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Дорогомиловский районный суд Москвы избрал в отношении генерального директора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. В отношении бывшего директора ООО «Ново Флоре» Анны Мачелюк судом избрана мера пресечения в виде запрета совершения определенных действий на такой же срок», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, суд отправил на два месяца под домашний арест специалиста по охране труда и пожарной безопасности ООО «Ново Флоре» Владимира Коновалова.

Как добавили в пресс-службе, всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

«Следствием установлено, что обвиняемые, являясь ответственными должностными лицами ООО «Ново Флоре», в период с 2019 по 2022 гг. в результате преступной небрежности не принимали надлежащие меры по соблюдению требований пожарной безопасности, связанные с установкой автоматической системы противопожарной зашиты, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, вследствие чего 20 ноября 2022 года на Комсомольской площади произошло возгорание складов и помещений, где осуществлялась продажа цветов. Преступная халатность руководителей коммерческой организации привела к пожару, в котором погибли 7 человек», – подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщал «Новый День», пожар возник в здании на Комсомольской площади вечером 20 ноября текущего года. Огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров, к его тушению привлекали три вертолета МЧС и пожарный поезд. В 18.20 чпожар был локализован, в 23.55 полностью ликвидирован. При разборе завалов были найдены тела семи человек.

Москва, Андрей Дорофеев

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