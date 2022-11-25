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Пятница, 25 ноября 2022, 11:34 мск

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Новогодних салютов в Подмосковье не будет

Подмосковье отпразднует новый год без салютов, но атмосферу праздника для детей создадут. Об этом в интервью «Лайфу» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Веселиться не будем, а отмечать Новый год семьи собираются, поэтому наша задача – настроение создать, но без каких-либо ликований. Всё сдержано, салютов в городах не будет. Будут представления для детей театральные. Много жителей отдыхают на праздниках в Подмосковье, поэтому мы всю инфраструктуру подготовим: спортивные объекты, музеи», – заявил Воробьёв.

Как сообщалось, ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался против отмены новогодних гуляний в столице, однако предложил самим местным жителям решить этот вопрос путем голосования на сайте «Активный гражданин».

Пункт «Сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции» поддержали 52% проголосовавших москвичей – почти 155 тысяч человек.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Воробьев Андрей

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