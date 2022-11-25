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Пятница, 25 ноября 2022, 15:03 мск

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Девушка, сбитая ночью в Москве несовершеннолетним водителем, скончалась в больнице

Девушка, которую минувшей ночью на пешеходном переходе в столице сбил 17-летний водитель без прав, скончалась в больнице. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Потерпевшая скончалась в больнице. По уточненным данным, ей было 22 года. Действия водителя подлежат квалификации по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Поскольку указанное преступление относится к категории тяжких, по решению прокурора Восточного административного округа, в соответствии с требованиями законодательства о подследственности, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного Следственного комитета», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщал «Новый День», ДТП произошло накануне около 23 часов на Красноярской улице. 17-летний юноша, не имеющий прав на управление транспортными средствами, на автомобиле Toyota Corolla сбил девушку на пешеходном переходе. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в одну из столичных больниц.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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