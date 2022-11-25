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Пятница, 25 ноября 2022, 16:49 мск

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Спасатели ликвидировали пожар в ТЦ в центре столицы

Пожар, возникший сегодня в торговом центре, расположенном на улице Бауманской в столице, ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«Происходило загорание на первом этаже в одном из павильонов двухэтажного торгового комплекса на площади 20 м. кв. Принятыми мерами в 15.18 пожар был локализован и в 15.30 полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло в торговом центре «Елоховский пассаж». Ранее очевидцы сообщали в Telegram-каналах, что загорелся один из торговых павильонов. Его владелец попытался сбить пламя самостоятельно, но ему это не удалось.

Сотрудники и посетители ТЦ были эвакуированы.

Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств возгорания. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координировал Басманный межрайонный прокурор Аркадий Швецов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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