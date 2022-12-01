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Четверг, 1 декабря 2022, 10:20 мск

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Налетчик похитил кассовый аппарат, избив метлой сотрудниц магазина в Раменском

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Московской области

В подмосковном Раменском налетчик напал на сотрудниц продуктового магазина и похитил кассовый аппарат с наличностью. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В ночное время злоумышленник зашёл в торговый павильон и, угрожая продавцам физической расправой, потребовал деньги. Одна из сотрудниц организации попыталась отбиться от нападавшего веником, однако тот выхватил метлу и начал ею избивать женщин. После этого мужчина похитил кассовый аппарат с денежными средствами и скрылся. Общий ущерб составил свыше 19 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции по месту жительства задержали ранее судимого 23-летнего мужчину.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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