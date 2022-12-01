На елку мэра Москвы пригласили детей участников СВО

На новогоднюю елку мэра Москвы, которая будет проходить в Гостином Дворе с 24 декабря по 6 января, получили приглашения дети из семей участников специальной военной операции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства столицы.

Праздничное представление увидят также более 42 тысяч детей, отличившихся в учебе и спорте, лауреаты различных олимпиад, конкурсов и премии правительства Москвы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей.

В этом году гостям предложат отправиться на праздник на волшебном экспрессе. Он заберет их в фойе на праздничном вокзале, где детей встретят Дед Мороз и Снегурочка.

Герои новогоднего спектакля – Алиса, ее родители и бабушка, которые окажутся в сказочном пространстве. Спутники девочки превратятся в маленьких детей, мечтающих о чуде, а юные зрители узнают о том, какие чудеса можно совершить, проявляя доброту, отзывчивость и заботу о ближних. В результате герои спектакля смогут в семейном кругу дружно встретить праздник. Украшением постановки станет новогодняя ель, которая неожиданно появится на сцене.

Также гостей ждут карнавал елочных игрушек, встречи с персонажами известных фильмов и мультфильмов, сказочная карусель, мастер-классы и игровые зоны, аквагрим, необычные новогодние фотозоны и декорации.

Москва, Андрей Дорофеев

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