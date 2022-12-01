Рост инфляции, снижение доходов и падение курса рубля: восстановление российской экономики затянется

Российская экономика в ближайшей перспективе продолжит снижение, а ее ожидаемое суммарное падение за 2022-2023 годы может достигнуть 6-8%. При этом россиянам нужно приготовиться к росту инфляции выше официальных прогнозов на фоне снижения курса рубля и падения реальных располагаемых доходов. Об этом говорится в исследовании аналитиков рейтингового агентства АКРА о перспективах в 2023-2024 годах.

Эксперты ожидают, что восстановление отечественной экономики до уровня 2021 года затянется. «Восстановление должно будет происходить в основном не посредством возвращения в оборот неиспользованных средств производства, а через создание новых или изменение уже существующих. Это, как правило, занимает гораздо больше времени, чем циклическое восстановление, даже в отсутствие осложнений во внешней конъюнктуре. В результате действия ограничений на российский экспорт, в частности на поставки нефти, а также ввиду собственного замедления глобальная экономика не будет достаточным драйвером роста российской экономики», – говорится в докладе.

Согласно базовому прогнозу, индекс промышленного производства в 2023 году снизится на 2%, а по итогам нынешнего – можно ожидать его падения на 3,8%.

При этом инфляция, скорее всего, будет выше целевой при ослаблении курса рубля. «АКРА ожидает, что мировой инфляционный фон будет выше обычного и в 2023 году. Исторически шоки мировых энергетических цен отражаются на глобальных потребительских ценах и деловой активности в течение одного-двух лет. Глобальные цены повлияют на российские через цены импортируемых товаров – как потребительских, так и промежуточных или инвестиционных», – отмечается в исследовании.

В то же время возможен перенос валютного курса во внутренние цены: изменение его дезинфляционного влияния на проинфляционное. «На горизонте прогноза ослабление рубля выглядит более вероятным, чем его укрепление. Рост транзакционных издержек при изменении транспортных потоков. Во многих отраслях параллельный импорт, хотя и способствует удовлетворению спроса, но, как правило, влечет за собой рост цен на сопоставимый по качеству конечный продукт», – пояснили аналитики.

По их оценке, прогнозный среднегодовой курс доллара может достигнуть в 2023 году 72,0 рубля, в 2024-м – 74,7. Европейская валюта может подорожать до 74,9 рубля в 2023 году, а в 2024 году – до 79,2 рубля.

В прогнозе АКРА также говорится, что инфляция в России в 2023 году ожидается на уровне 6,9%, в 2024-м – 5%, что превышает оценки Банка России. При этом реальные располагаемые доходы населения в следующем году продолжат снижаться (-1%), а повышения можно ожидать только в 2024 году (+1,2%).

Вместе с тем, как считают аналитики, долгосрочные процентные ставки будут выше, чем были до кризиса. «Долгосрочные процентные ставки в экономическом смысле представляют собой некую комбинацию ожиданий о будущем краткосрочных ставок, инфляционных ожиданий и всех возможных премий (включая премию за риск, ликвидность и т. д.). Большинство перечисленных факторов показали тенденцию к росту по сравнению с 2021 годом и имеют ограниченный потенциал быстрого снижения», – пояснили эксперты.

Москва, Светлана Антонова

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