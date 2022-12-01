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Четверг, 1 декабря 2022, 13:22 мск

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Цех по производству пластиковых изделий загорелся в Подмосковье

Пожар возник сегодня утром в промышленном здании, расположенном на территории Раменского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 11.30 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Раменский, деревня Кузнецово, улица Центральная, дом 167Г. Складское помещение, 60 на 15 метров, высота 5 метров, металлокаркасное, сэндвичпанели», – говорится в сообщении ведомства.

Данных о пострадавших спасателям не поступало. В борьбе с огнем задействованы 11 человек и 3 единицы техники.

В СМИ сообщают, что горит цех по производству пластиковых изделий.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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