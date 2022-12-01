Мужчину насмерть придавило воротами автомойки на севере Москвы

В Москве мужчина погиб в одной из автомоек в результате несчастного случая. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.
«На Хорошевском шоссе мужчину 1989 года рождения придавило воротами нежилого здания, в котором располагается автомойка. Потерпевший скончался», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Москва, Андрей Дорофеев
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