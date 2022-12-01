ЧП в Подмосковье: трое детей пострадали в «лобовом» ДТП

Трое детей и двое взрослых пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в подмосковном Пушкине. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«На 4 км автодороги Пушкино – Красноармейск произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе трое несовершеннолетних», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ГУ МВД по Подмосковью уточнили, что водитель 1996 года рождения за рулем автомобиля марки KIA по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир KIA, а также трое детей в возрасте 10, 11 и 12 лет, которые находились в салоне Nissan. Все они доставлены в больницу.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.

Москва, Андрей Дорофеев

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