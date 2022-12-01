Подмосковные ветераны – участники битвы за Москву получат по 40 тыс рублей

Ветераны Московской области получат выплату в 40 тыс рублей к 81-й годовщине битвы за Москву. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Она поступит автоматически на их счета. Всего в регионе у нас проживает 72 ветерана, награжденных медалью «За оборону Москвы», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Единовременная материальная помощь ветеранам, награжденным медалью «За оборону Москвы», оказывается ежегодно.

Битва за Москву длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Это сражение стало одним из самых масштабных во Второй мировой войне. В нем участвовали более 7 миллионов человек. Немцев остановили в 25 километрах от окраин оветсткой столицы в районе станции Крюково, поселка Красная Поляна и Лобни. Это произошло в конце ноября – начале декабря 1941 года.

5 декабря Россия отмечает День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.

Москва, Андрей Дорофеев

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