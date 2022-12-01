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Четверг, 1 декабря 2022, 18:00 мск

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Путин констатировал большую зависимость России от иностранных приборов

Архив, фото: пресс-служба Кремля

Зависимость России от иностранной приборной базы в некоторых отраслях достигает 90%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус». При этом глава государства выступил за создание собственной базы.

«К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая. По некоторым направлениям до 90%. И в сегодняшних условиях это особенно остро ощущается», – признал Путин, слова которого цитирует РИА «Новости».

Президент констатировал, что «без приборной базы работать невозможно, но ясно также и то, что нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу». По его словам, сегодняшняя ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию.

«За нефте- и газодоллары можно закупать все что угодно: от гвоздей до бриллиантов. Только своего никогда не будешь ничего производить. Поэтому эта сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы», – сказал глава государства, посоветовав покупать товары отечественного производства.

Сочи, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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