Женщина погибла в результате пожара в многоэтажке на юге Москвы

Женщина погибла в результате пожара, произошедшего в квартире многоэтажного дома на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.
«В квартире жилого дома по ул. Генерала Белова на 14 этаже произошло возгорание обшивки стен на площади 6 кв м. В помещении на момент происшествия находалсь 33-летняя собственница. Женщина скончалась», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В пресс-службе добавили, что установление обстоятельств происшествия, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по данному факту находятся на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube