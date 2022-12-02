Женщина погибла в результате пожара в многоэтажке на юге Москвы

Женщина погибла в результате пожара, произошедшего в квартире многоэтажного дома на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В квартире жилого дома по ул. Генерала Белова на 14 этаже произошло возгорание обшивки стен на площади 6 кв м. В помещении на момент происшествия находалсь 33-летняя собственница. Женщина скончалась», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что установление обстоятельств происшествия, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по данному факту находятся на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

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