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Пятница, 2 декабря 2022, 09:40 мск

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Женщина погибла в результате пожара в многоэтажке на юге Москвы

Женщина погибла в результате пожара, произошедшего в квартире многоэтажного дома на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В квартире жилого дома по ул. Генерала Белова на 14 этаже произошло возгорание обшивки стен на площади 6 кв м. В помещении на момент происшествия находалсь 33-летняя собственница. Женщина скончалась», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что установление обстоятельств происшествия, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по данному факту находятся на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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