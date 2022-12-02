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Суд в Подмосковье вынес приговор участнику жестокого тройного убийства

Суд в Подмосковье вынес приговор мужчине, который с подельником забил насмерть троих работников теплицы в 2016 году. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«Следствием и судом установлено, что с 10 по 11 августа 2016 года подсудимый, находясь на территории тепличного комплекса, расположенного в д. Малое Брянцево городского округа Подольск, совместно с соучастником нанес двум работникам теплиц множественные удары деревянными брусками в ходе ссоры на почве конфликта по поводу оплаты труда. От полученных травм потерпевшие скончались на места происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, подсудимый с подельником забили насмерть брусками работницу теплицы, ставшую свидетельницей предыдущего преступления.

После этого убийцы покинули территорию России и были объявлены в розыск. В 2021 году, когда подсудимый вернулся в РФ, его задержали правоохранители.

Мужчина признан виновным в совершении убийства троих человек группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Уголовное дело в отношении соучастника убийства выделено в отдельное производство.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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