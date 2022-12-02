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Пятница, 2 декабря 2022, 15:39 мск

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Задержаны налетчики, похитившие из коттеджа в Подмосковье 10 млн рублей

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области задержали троих участников разбойного нападения на частный особняк в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В начале ноября злоумышленники, лица которых были скрыты под масками, через окно на втором этаже проникли в частный дом. Нападавшие наручниками сковали руки хозяйке коттеджа и, угрожая применением физического насилия, потребовали ключи от сейфа. Сообщники похитили ювелирные изделия и скрылись. Материальный ущерб составил около 10 миллионов рублей», – рассказала Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса РФ (разбой).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемых. Они были задержаны на Рязанском проспекте в Москве.

«Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений. Часть похищенного имущества изъята. Предварительное расследование продолжается», – добавила официальный представитель МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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