«Молятся только на бабло»: Медведев напомнил киевскому режиму о божьей каре

Киевский режим растоптал фундаментальные права жителей подконтрольной ему территории и стал открытым врагом Христа и православной веры. Об этом в своем телеграм-канале заявил заеститель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя массовые обыски в церквях и задержания священников, происходящие на Украине.

«Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан», – констатировал зампред Совбеза.

При этом он отметил, что преследование УПЦ началось гораздо раньше, «когда некий Порошенко пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания».

«Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло. Вопрос не в них, а в фундаментальных правах, установленных их якобы демократической конституцией. Они растоптаны, а верующих под страхом разных мерзостей заставляют посещать «правильные» церкви», – подчеркнул Медведев.

Поскольку нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры, так к ним и следует относиться всему христианскому миру, считает он.

«И конечно, киевские христопродавцы должны помнить слова Писания: «И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель» (Иез. 7:9)», – заключил Медведев.

Москва, Андрей Дорофеев

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