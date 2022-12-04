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Воскресенье, 4 декабря 2022, 13:53 мск

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В Подмосковье погиб 6-летний мальчик: в убийстве заподозрена его сестра

В Подмосковье совершено убийство 6-летнего мальчика. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, по подозрению в совершении преступления задержана его 14-летняя сестра.

«По предварительным данным следствия, 04 декабря 2022 года в частном доме, расположенном в Богородском городском округе обнаружен труп 6-летнего мальчика. По подозрению в убийстве задержана его 14-летняя сестра», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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