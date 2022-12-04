На парковке в Москве обнаружен труп женщины с огнестрельным ранением

В Москве в автомобиле на парковке, расположенной на Вешняковской улице, обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что труп находился на заднем сидении автомобиля.
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Перовский межрайонный прокурор Михаил Попик координирует работу следственных органов и оперативных служб.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Установление всех обстоятельств ЧП контролируется прокуратурой.
Москва, Светлана Антонова
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