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Воскресенье, 4 декабря 2022, 18:01 мск

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На парковке в Москве обнаружен труп женщины с огнестрельным ранением

В Москве в автомобиле на парковке, расположенной на Вешняковской улице, обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что труп находился на заднем сидении автомобиля.

Telegram: Телеграм-канал прокуратуры Москвы

Перовский межрайонный прокурор Михаил Попик координирует работу следственных органов и оперативных служб.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Установление всех обстоятельств ЧП контролируется прокуратурой.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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