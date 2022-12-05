Легковушка слетела в Яузу в центре Москвы

Легковой автомобиль в столице минувшей ночью свалился в Яузу. Об этом сообщил сегодня департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
«В 22.55 в Службу 112 Москвы поступило сообщение: рядом с домом №17с1 в Наставническом переулке автомобиль упал в реку Яузу. За рулём была девушка», – говорится в сообщении в сообщении ведомства.
На место происшествия выезжали силы пожарно-спасательного гарнизона столицы. По прибытию пожарные обнаружили пострадавшую, стоявшую на днище перевёрнутого автомобиля. Девушка просила о помощи. Спасатели доставили её на берег и передали врачам скорой помощи.
Автомобиль подняли из реки с помощью пожарного автокрана.
Москва, Андре Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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