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Понедельник, 5 декабря 2022, 11:43 мск

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Легковушка слетела в Яузу в центре Москвы

Фото: департамент ГОЧС и ПБ г. Москвы

Легковой автомобиль в столице минувшей ночью свалился в Яузу. Об этом сообщил сегодня департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«В 22.55 в Службу 112 Москвы поступило сообщение: рядом с домом №17с1 в Наставническом переулке автомобиль упал в реку Яузу. За рулём была девушка», – говорится в сообщении в сообщении ведомства.

На место происшествия выезжали силы пожарно-спасательного гарнизона столицы. По прибытию пожарные обнаружили пострадавшую, стоявшую на днище перевёрнутого автомобиля. Девушка просила о помощи. Спасатели доставили её на берег и передали врачам скорой помощи.

Автомобиль подняли из реки с помощью пожарного автокрана.

Москва, Андре Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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