Московские коммунальщики помогли подготовить к зиме более 700 объектов в Донецке

При участии специалистов комплекса городского хозяйства Москвы в Донецке подготовлено к зиме более 700 объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках подписанного соглашения между правительством Москвы и правительством Донецкой Народной Республики была сформирована программа подготовки к осенне-зимнему периоду на территории Донецка социальных, культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждений, объектов дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и котельных. В настоящее время более чем на 700 объектах завершены необходимые мероприятия, они полностью готовы к эксплуатации в зимний период», – сказал Бирюков, которого цитирует прес-служба мэра и правительства Москвы.

На донецких объектах одновременно были задействованы более двух тысяч специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и почти 240 единиц различной техники.

«Все наши сотрудники работали четко и слаженно, их высокая квалификация позволила провести подготовительные мероприятия в кратчайшие сроки», – добавил заммэра.

Сейчас в Донецке находятся бригады столичных коммунальщиков, которые помогают коллегам в поддержании регламентной работы систем жизнеобеспечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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