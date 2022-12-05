Строящаяся многоэтажка загорелась на севере Москвы

Пожар произошел сегодня в строящемся многоэтажном здании на севере столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«В 11.18 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Северный административный округ, Ленинградское шоссе, д. 229. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в строящемся здании, 14-17 этажей, на кровле 14 этажа происходит возгорание строительных материалов, на площади около 100 квадратных метров», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия развёрнут штаб пожаротушения.

Сведений о пострадавших не поступало.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»