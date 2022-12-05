Дело о создании уголовными авторитетами экстремистской ячейки в «Матроской Тишине» готово к передаче в суд

Трое мужчин, обеспечивавших деятельность в столичном СИЗО запрещенной на территории РФ экстремистской организации «Арестантское уголовное единство», предстанут перед судом. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По версии следствия, не позднее августа 2020 года группа лиц, будучи осведомленными о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ, организовали на территории СИЗО-1 («Матросская Тишина») в городе Москве работу запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации «Арестантское уголовное единство». Криминальные авторитеты организовывали доставку запрещенных предметов на территорию следственного изолятора, сбор средств для поддержания деятельности организации, пропагандировали криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении ведомства.

Трое фигурантов в возрасте от 32 до 36 лет в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации), а также ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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