Женщину и ребенка спасли из заблокированной огнем квартиры на северо-западе Москвы

Два человека были спасены во время пожара, возникшего сегодня утром в многоэтажке на северо-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По данным департамента, сообщение о пожаре на улице Демьяна Бедного поступило в столичную Службу 112 в 05.50.

«В результате пожара два человека оказались заблокированы. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчёты ПСО №205, №207 столичного Пожарно-спасательного центра. По прибытии подразделения произвели полное развёртывание и сформировали звенья газодымозащитной службы. Пожарные вскрыли дверь одной из квартир, за которой находились женщина и ребёнок. Спасённые были переданы медикам».

Как уточнили в пресс-службе, пожар был ликвидирован в 6.22.

В прокуратуре Москвы добавили, что спасенные нуждались в госпитализации. «Мать и ребенок в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц. Возгорание произошло в коридоре квартиры», – сообщили в надзорном ведомстве.

Хорошевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»