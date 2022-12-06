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Вторник, 6 декабря 2022, 11:09 мск

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Ангар рынка «Радуга» горел на севере Москвы

Спасатели потушили торговый ангар, загоревшийся сегодня утром на севере столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«В 07.42 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, Сигнальный проезд, д. 16, стр. 27. По прибытии пожарных, происходило возгорание в металлическом ангаре» -говорится в сообщении ведомства.

По вышеуказанному адресу находится рынок «Радуга».

В пресс-службе добавили, что пожарным удалось не допустить распространения огня и в 08.19 пожар был локализован на общей площади около 200 кв. м, а в 08.46 полностью ликвидирован.

Информации о пострадавших спасателям не поступало.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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