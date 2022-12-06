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Вторник, 6 декабря 2022, 11:09 мск

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Проникший в московскую парикмахерскую мужчина поправил прическу и вздремнул во время кражи

Полицейские задержали мужчину, совершившего кражу из парикмахерской в московском районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что в ночное время злоумышленник разбил окно в парикмахерской для мужчин, расположенной на первом этаже многоквартирного дома на улице Свободы, и проник в помещение. Там он поправил свою прическу, воспользовавшись машинкой для стрижки волос, и на некоторое время прилег на диван. Затем, забрав из холодильника напитки, а из кассы денежные средства, скрылся», – рассказала Волк.

Утром один из работников пришел в салон, заметил беспорядок и взломанную кассу и вызвал полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в торговом центре на улице Стратонавтов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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