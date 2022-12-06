В Москве задержаны участники похищения человека

Трое мужчин, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве, задержаны в Москве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Преступление было совершено днем 2 декабря. По данным ведомства, организованная криминальная группа, находясь вблизи жилого дома на Верейской улице, применила физическое насилие к потерпевшему, насильно посадила его в автомобиль. «Реализуя свой умысел, направленный на вымогательство у мужчины денежных средств в размере 500 тыс рублей, соучастники перевезли его в частный дом, расположенный на территории Новой Москвы, где удерживали, подвергали избиению и под угрозой физической расправы требовали выкуп за освобождение», – говорится в сообщении СК.

Потерпевший связался со знакомым, который перевел похитителям требуемую сумму, после чего сообщники освободили мужчину, и он обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники СК и Московского уголовного розыска в короткие сроки определили местонахождение подозреваемых. Злоумышленники в возрасте 23, 27 и 32 лет задержаны, по месту их проживания проведены обыски.

Фигурантам предъявлено обвинение по п.п. «а,в,з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений), п. «а,в,г» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц в крупном размере) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигурантам мер пресечения в виде заключения под стражу, они проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории столицы», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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