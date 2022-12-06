Пьяный полицейский совершил в Подмосковье ДТП со смертельным исходом

В Подмосковье задержан полицейский, который, находясь за рулем в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в котором погибла 44-летняя женщина. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 5 декабря 2022 года оперуполномоченный, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем и двигаясь по проезжей части, совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате пассажирка одной из машин скончалась», – говорится в сообщении ведомства.

Следователями был произведен осмотр места, изъяты подушки безопасности автомобилей, бутылка из-под водки, мобильный телефон. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены водители автомобилей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В ближайшее время будет решен вопрос об избрани в отношении подозреваемого меры пресечения, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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