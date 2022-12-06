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Вторник, 6 декабря 2022, 17:41 мск

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Автолюбитель в Подмосковье оказался на грани жизни и смерти после заправки стеклоомывателя

Врачи Красногорской поликлиники спасли мужчину с аллергическим отёком, начавшимся после заправки бачка стеклоомывателя автомобиля. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В поликлинику обратился 33-летний мужчина с жалобами на жар, острый зуд и покраснение кожных покровов.

«Через несколько минут после появления первых симптомов у пациента уже развился отек подкожной жировой клетчатки верхних конечностей, шеи, подкожной клетчатки лица, начался отёк слизистых полости рта и языка. Вскоре у пациента возник приступ удушья. Пациент стал задыхаться, сатурация снизилась до 61%, артериальное давление – 85 на 55», – рассказала участковый терапевт поликлиники №5 Зарема Хангоева.

Пациенту была оказана экстренная медицинская помощь. Врачи поэтапно ввели больному лекарственные препараты. После этого его состояние стабилизировалось. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в стационарное отделение Красногорской больницы для дальнейшего лечения.

Врачи отмечают, что, если бы пациент своевременно не обратился за медицинской помощью, данный случай мог бы закончиться приступом удушья вплоть до летального исхода.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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