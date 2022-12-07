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Конфликт на Украине

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Среда, 7 декабря 2022, 10:45 мск

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Житель столицы устроил стрельбу у ночного клуба

Житель столицы в ходе конфликта, возникшего у входа в ночной клуб, прострелил ногу оппоненту. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Около столичного ночного клуба у злоумышленника возникла словесная перепалка с компанией молодых людей. В ходе конфликта подозреваемый достал оружие и произвёл выстрел в сторону одного из оппонентов, после чего скрылся. Согласно справке из лечебного учреждения, у потерпевшего огнестрельное ранение ноги», – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство с применением оружия).

Сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий на улице Большая Дмитровка задержали 28-летнего москвича. У злоумышленника изъят травматический пистолет, который направлен на исследование.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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