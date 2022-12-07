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Среда, 7 декабря 2022, 10:45 мск

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Партию моторного масла на полмиллиона рублей украл из фуры житель Подмосковья

Житель Подмосковья украл из грузового автомобиля более 270 канистр моторного масла. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 23-летнего жителя Республики Беларусь о том, что на автостоянке, расположенной на 179 км ЦКАД, был поврежден тент на прицепе грузовика и похищены 276 канистр масла. Сумма ущерба составила 505 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 36-летний ранее судимый житель г.о. Балашиха», – рассказали в подмосковном главке МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в полиции.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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