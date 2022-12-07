Партию моторного масла на полмиллиона рублей украл из фуры житель Подмосковья

Житель Подмосковья украл из грузового автомобиля более 270 канистр моторного масла. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.
В полицию поступило заявление от 23-летнего жителя Республики Беларусь о том, что на автостоянке, расположенной на 179 км ЦКАД, был поврежден тент на прицепе грузовика и похищены 276 канистр масла. Сумма ущерба составила 505 тысяч рублей.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 36-летний ранее судимый житель г.о. Балашиха», – рассказали в подмосковном главке МВД.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в полиции.
Москва, Андрей Дорофеев
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