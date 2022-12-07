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Среда, 7 декабря 2022, 11:55 мск

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Пять человек пострадали в аварии с участием маршрутки на севере Москвы

Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси и двух легковушек, произошедшего на севере столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«На Ленинградском проспекте в районе дома 66 произошло столкновение маршрутного транспортного средства Ford Transit и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Ford Transit и четыре его пассажира, которых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

В департаменте транспорта столицы предупредили автомобилистов, что в зоне происшествия заняты две полосы движения по направлению из центра города.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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