Двое гостей Москвы задержаны за попытку «купить» результаты экзамена на водительские права

Двое гостей Москвы пытались передать крупную сумму сотруднику ГИБДД, чтобы сдать экзамен на право управления автомобилем. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«Злоумышленники, находясь в служебном кабинете государственного инспектора безопасности дорожного движения, передали ему 50 тысяч рублей. Взамен они хотели получить отметку о сдаче теоретической части квалификационного экзамена на право управления транспортным средством категории «В», – говорится в сообщении ведомства.

В полиции отметили, что граждан неоднократно предупредили, что они нарушают закон, за что им грозит уголовная ответственность. Однако мужчины были настойчивы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемые заключены под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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