Путин обвинил международные правозащитные структуры в циничности и предвзятости

Доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств и оправдания западного доминирования, а многие международные правозащитные организации действуют цинично и предвзято. Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня, проводя в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Глава государства отметил, что СПЧ мог бы стать эффективной международной площадкой для обсуждения проблематики прав человека и их защиты. «Существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как их стали применять для достижения совсем других, далеко не благих целей. В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», – заявил Путин.

По его словам, очень важно, что СПЧ продолжает разоблачать преступления нацистского режима, который утвердился на Украине.

«Ведь права жителей многострадального Донбасса в течение восьми лет, как мы многократно это подчёркивали, полностью игнорировались мировым сообществом – так называемым мировым сообществом. Наш же Совет многократно обращался к этой теме, направлял информацию в соответствующие международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека, продвигать права человека, но там – во многих из них во всяком случае, в большинстве из них, которые сегодня выступают в качестве обвинителей, – делали вид, будто все они разом ослепли или оглохли», – констатировал президент.

В то же время, как добавил Путин, «после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно «прозрели» и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность, причём, я бы сказал, перекладывать вину с больной головы на здоровую, как у нас говорят».

Всё это, по мнению главы государства, означает, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи. «Ввиду их очевидной предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций», – подчеркнул президент.

Москва, Андрей Дорофеев

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